Rwanda: Le président Kagame reçu à l'Elysée pour la première fois depuis 2011

De par les mandats qui lui sont confiés par les États et gouvernements membres, d'agir notamment pour… Plus »

Si aucune information n'a pour l'instant filtré sur le contenu de cet entretien, on peut imaginer que les deux hommes vont parler de l'Union africaine dont Paul Kagame est le président en exercice depuis janvier. A ce titre, il porte deux réformes sur le financement des opérations de maintien de la paix et sur l'Union africaine qui intéresse l'Elysée.

Paul Kagame et Emmanuel Macron ont déjeuné ce mercredi midi en compagnie d'une soixantaine de grands acteurs du numérique dont Mark Zuckerberg, le patron de Facebook ou encore Satya Nadella, celui de Microsoft. Pourquoi le président rwandais participe-t-il à un tel évènement ? Parce que son pays est à la pointe sur ces questions-là. A l'Elysée, on estime que Paul Kagame est un des leaders de l'innovation sur le continent.

