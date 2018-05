Dans la foulée des étudiants de Saint-Louis qui ont déserté les amphis depuis la semaine dernière, ceux de Dakar qui étaient en sit-in suivi d'une marche hier, mardi, à l'Université Cheikh Anta Diop (Ucad) entendent exécuter sans restriction leur mot d'ordre de grève illimitée. Non sans mettre la pression sur Macky sall et son régime en exigeant sans détours le limogeage de leur ministre de tutelle.

Malgré les limogeages respectifs du Recteur et du Directeur du centre régional des œuvres universitaires et sociales (Crous) de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis (Ugb) et les mesures d'accompagnement à la famille du défunt Mouhamadou Fallou Sène, les étudiants des universités de SaintLouis, Dakar et Ziguinchor ne décolèrent toujours pas. Ils ont ainsi décrété depuis hier, lundi, un mot d'ordre de grève illimitée dans les amphithéâtres des espaces universitaires.

Les étudiants des universités de Saint-Louis, de Dakar et de Ziguinchor, en mouvement de grève généralisée depuis la mort de Fallou Sène, sont plus que jamais déterminés à voir leurs revendications satisfaites.

