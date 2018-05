Algérie: Le RCD organise un colloque international sur la femme en septembre

Pour le RCD, la question palestinienne "relève de la décolonisation, nullement d'un problème ethnique ou religieux, son dénouement exige la solidarité la plus large", soulignant que "la politique du président américain sur la question de Jérusalem et la poursuite de constructions dans les colonies va à l'encontre de la promotion de la paix dans la région. C'est aussi le cas dans la dénonciation unilatérale de l'Accord sur les activités nucléaires de l'Iran".

"Les secrétaires nationaux sont chargés de réunir les conditions pour la tenue d'une conférence publique autour du code du travail pour le 8 septembre 2018 et d'un colloque international autour de la question de la femme les 14 et 15 du même mois", souligne le parti à l'issue de la réunion mensuelle de son Secrétariat national.

Alger — Le Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD) prévoit la tenue, en septembre prochain, d'un colloque international autour de la question de la femme et une conférence sur le code du travail, indique mercredi un communiqué du parti.

