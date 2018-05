Sénégal: Parlement panafricain - Les députés Djibril War et Toussaint Manga élus vice-présidents

La dernière session ordinaire du Parlement panafricain tenue à Johannesburg a permis l'élection des députés Djibril War et Toussaint Manga au poste de vice-présidents.

Au terme de la Sixième session du Parlement panafricain tenue à Johannesburg, les députés Djibril War et Toussaint Manga ont été respectivement élus vice-président de la commission de réforme des textes du parlement et vice-président du Caucus des jeunes. Deux «places honorables» décrochées par les parlementaires sénégalais malgré le retard accusé par le Sénégal pour déposer la liste de ses députés, lit-on dans le communiqué qui nous est transmis. En tant que Vice-président de la nouvelle Commission chargée des réformes des textes du parlement panafricain, Me War a eu le mérite de s'adjuger du poste après une «compétition très serrée» entre les candidats des Caucus.

Parlementaire expérimenté, l'ancien président de la commission des lois et des affaires étrangères aura la lourde tâche de revoir, avec ses pairs africains, les chartes et actes régissant le parlement panafricain, à savoir les textes fondamentaux du parlement panafricain. Il s'agit notamment de l'acte constitutif de l'Union africaine de Lomé le 20 juillet 2000, le protocole sur les amendements à l'acte constitutif de l'Union africaine adopté à Maputo le 11 juillet 2003, le règlement intérieur du parlement panafricain révisé le 10 octobre 2011 à Midrand etc. Cette même commission est chargée de revoir les dispositions de ces chartes, de faire un toilettage en vue de leur réactualisation, harmonisation, en vue de leur adaptation aux nouvelles orientations de l'Union africaine avec la création du marché commun africain. La première mission que Me Djibril War va effectuer, notamment avec le président de la Commission, le député Fortune Charumbira du Zimbabwe, sera la prochaine rencontre des chefs d'Etat le 25 mai à Kigali. Là-bas, ils vont présenter «leur feuille de route au président en exercice de l'Union africaine Paul Kagame, en présence des autres chefs d'Etat membres de l'Union africaine», renseigne-t-on.

Pour ce qui concerne le député Toussaint Manga, en plus d'être vice-président du Caucus des jeunes députés de l'Afrique, il est aussi vice-président du Caucus africain du Programme de lutte contre la Tuberculose. Outre les députés Djibril War et Toussaint Manga, la délégation sénégalaise était aussi composée des députés Coumba Hamidou Deme, Ramatoulaye Diatta et Khady Bâ.

Tous les membres de la délégation ont salué «l'esprit de groupe, et l'attitude fort appréciable» du député Toussaint Manga qui, selon eux, a adopté une attitude patriotique en faisant montre d'une solidarité de groupe. Ceci au nom de l'intérêt national lors des débats et des votes.