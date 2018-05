Angola: Le Chef de l'Etat recommande une attention particulière à la situation politique internationale

En ce qui concerne l'Union africaine, il a souligné qu'un rôle important devrait être joué dans l'articulation des efforts et des initiatives entrepris pour résoudre les conflits sur le continent africain. Sur la question du terrorisme en Afrique, João Lourenço a souligné les efforts déployés par les pays de la région du Sahel, qui jouent un rôle important dans la stagnation de l'expansion de ce fléau à travers l'Afrique, ayant exprimé sa préoccupation au sujet de la situation de l'immigration clandestine et la contrebande dans ses multiples facettes.

À cet égard, il a assuré que l'Angola prendrait des mesures tout en respectant la souveraineté de l'État congolais et l'encourageant à suivre les voies qui mènent au rétablissement d'une paix stable et durable.

Il a défendu l'importance des diplomates, dans leurs domaines d'action respectifs, pour observer attentivement les phénomènes qui se produisent et ainsi contribuer à formuler des politiques adaptées au moment et qui favorisent des liens de coopération, d'amitié et de solidarité avec ces pays.

