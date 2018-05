Angola: Le gouverneur exige plus de rigueur dans l'exécution du BGE / 2018

Il a ajouté que les organes de l'administration locale sont composés de huit unités budgétaires, le gouvernement provincial de Lunda Sul, les administrations municipales (Saurimo, Muconda, Cacolo et Dala), la direction de la santé, de l'éducation et l'hôpital provincial.

Le gouvernant a souligné que le budget sera mis en œuvre pour, entre autres objectifs, concrétiser le Programme de capacitation institutionnelle, intégré de développement rural et de lutte contre la pauvreté, développement de l'habitat et projet Eau pour tous.

La recommandation a été faite lors de la présentation du BGE pour la province, d'une valeur de 27 milliards 336 millions 376 mille et 383 kwanzas (27.336.376.383 KZ), à la société civile, aux responsables gouvernementaux, entités religieuses et traditionnelles aux partis politiques.

Saurimo — Le gouverneur de la province de Lunda Sul, Ernesto Kiteculo a demandé mercredi à Saurimo, plus de rigueur et de transparence dans l'exécution du budget Général de l'Etat (OGE) à la disposition des décideurs, de sorte que le programme de lutte contre la faim et la pauvreté connaisse un cours souhaitable.

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.