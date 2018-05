Angola: La ministre de la Santé se félicite du soutien de l'OMS dans la lutte contre les épidémies

Genève — La ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta, s'est félicitée mardi, à Genève (Suisse) du soutien reçu par l'OMS et d'autres partenaires internationaux, qui a permis de surmonter la triple épidémie de fièvre jaune, de malaria et de dengue en Angola ces dernières années.

La ministre, qui intervenait à la plénière de la 71e Assemblée mondiale de la Santé, a remercié l'assistance technique, financière et logistique de l'OMS, de GAVI, du CDC-Atlanta et de nombreux autres partenaires pour la lutte contre ces maladies.

Dans son allocution, la ministre Silvia Lutucuta a reconnu que malgré les gains obtenus avec l'éradication de la poliomyélite et l'arrêt de l'épidémie de fièvre jaune par une vaccination massive de plus de 26 millions de personnes, pendant et après l'épidémie, la santé en Angola fait encore face à des problèmes.

Il a également noté que «nous sommes confrontés à des problèmes d'efficacité et de qualité des services, le financement durable de la santé en raison de la crise financière mondiale, les problèmes de disponibilité et de bonne gestion des ressources en santé, y compris les ressources humaines, l'amélioration des capacités de réglementation pour la protection sociale de la population et le renforcement du système de santé, en particulier dans l'intérieur du pays".

Malgré les difficultés rencontrées, la gouvernante a indiqué que le gouvernement angolais a continué de soutenir plus de 35.000 réfugiés de la République démocratique du Congo, en leur fournissant des services médicaux essentiels et une couverture complète de vaccination pour les femmes et enfants.

Avec la fin prévue pour le 26 de cette année, l'événement sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a pour devise: «La santé pour tous: un engagement pour la couverture de santé universelle».

Lors de la séance d'ouverture, le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a parlé de la situation sanitaire dans le monde, en mettant l'accent sur les soins de santé universels et les objectifs de développement durable.

La délégation angolaise comprend des hauts fonctionnaires du Ministère de la santé et des membres de la Mission permanente de l'Angola auprès des Nations Unies et des organisations internationales à Genève.

Parallèlement à l'assemblée, la délégation angolaise a été reçue par la directrice régionale de l'OMS, M. R. Moeti, avec qui elle a abordé des sujets tels que le soutien disponible pour renforcer le système de santé, la question de l'achat de médicaments au plus près du fabricant, leur distribution et gestion et la question des ressources humaines pour la santé, leur capacitation et amélioration continue.

Durant son séjour, la ministre a maintenu un programme intense de rencontres bilatérales avec des ministres de la Santé de divers pays et des organisations internationales.

Elle s'est également entretenue avec les délégations portugaise et cubaine, entre autres, au cours de ces deux derniers jours autour des questions d'intérêt des parties.

Il convient également de noter sa participation à la réunion des pays de la CPLP organisée par le Brésil au cours de laquelle ils ont réaffirmé l'importance de la participation effective de tous les pays de la CPLP aux activités développées par les réseaux de coopération, rendant ainsi possible l'échange effectif d'expériences entre les spécialistes impliqués.

Ils ont souligné l'importance d'approfondir la consultation politique et diplomatique entre les membres de la communauté, en vue de renforcer la CPLP et d'affermir l'utilisation du portugais comme langue de travail dans les forums multilatéraux.

Pour ce mercredi, il est prévu la rencontre avec le ministre sud-africain de la Santé, le Fonds mondial et GAVI (Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination).