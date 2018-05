Angola: Une association tient sa 1ère conférence sur les droits de l'enfant

Luanda — Dans le but d'informer la communauté médicale, académique et le public sur les droits des enfants inscrits dans le système juridique angolais, l'Association des Médecins d'Angola (AMA) tiendra la 1ère conférence nationale sur les droits des enfants et adolescents dans les mois de juin et juillet de cette année.

L'information a été diffusée mercredi, à travers un communiqué de presse de l'AMA, notant que l'activité aura lieu dans plusieurs institutions d'enseignement supérieur et hôpitaux pédiatriques dans les provinces de Luanda, Huíla, Benguela et Cabinda.

Sous la devise « Le rôle des professionnels de la santé à l'avant-garde du droit de l'enfant à la vie » et qui se tiendra à l'occasion du mois de l'enfant (Juin), l'événement vise également à démontrer le rôle des professionnels de la santé à l'avant-garde des enfants pendant l'assistance hospitalière.

Dans le document, l'association mentionne qu'il faut créer un espace de débat scientifique et d'échange d'expériences entre les médecins académiques de cours de santé, les juristes et la société dans le contexte général.

Divisé en trois thèmes, des sujets tels que l'allaitement maternel, le droit de l'enfant à la santé et la croissance saine, l'éthique et la bioéthique dans l'assistance à l'enfant et le droit à la santé dans le régime juridique angolais seront abordés.

L'événement est destiné aux médecins spécialistes, aux stagiaires de spécialités, aux médecins généralistes, aux étudiants en médecine, aux infirmiers, aux techniciens de diagnostic et thérapeutiques, entre autres.