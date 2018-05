Seychelles: Le pays veut augmenter la limite de capture du thon

La proposition demande aux parties non contractantes coopérantes d'interdire à leurs navires battant pavillon d'installer une senne coulissante sur un banc de thons associée à des raies manta et des mobula dans la zone de convention de la CTOI si l'animal est aperçu avant que les filets ne soient fixés.

Un communiqué fourni par M. Shah indique que la proposition prévoit des transferts temporaires des captures, pouvant être pris n'importe où, dans une ZEE ou en haute mer et est très bénéfique pour les États côtiers puisqu'ils peuvent échanger leur allocation excédentaire vers les nations de pêche lointaine. Cela permettra aux pays pratiquant la pêche hauturière de poursuivre leurs opérations en haute mer et dans la ZEE des États côtiers où ils ont accès, permettant à ces pays de poursuivre l'Accord de partenariat dans le secteur de la pêche avec les pays pratiquant la pêche hauturière.

"Cela désavantage non seulement le pays mais également les générations présentes et futures des Seychelles, qui voudraient probablement que les pêcheries de thon soient durables afin que nous continuions à faire de l'argent et peut-être qu'elles s'y aventureront car les opportunités et les technologies changeront, " il a déclaré.

