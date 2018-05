Guinée: Alpha Condé a-t-il misé sur le bon cheval?

Almamy Youssouf Coumbassa était le directeur administratif et financier de l'hôpital national Ignace Deen.… Plus »

Et ce ne sont pas des indices qui manquent pour mesurer l'ampleur d'un tel projet controversé. Alpha Condé vient de miser sur le meilleur cheval pour reconquérir les électeurs de la Basse Guinée où le nouveau Premier ministre est plus que populaire.

Pour satisfaire la grogne des Enseignants, le pouvoir de Conakry doit procéder à des coupes sombres dans le budget national. Ce qui impliquerait une augmentation du prix des hydrocarbures dont les conséquences pourraient se répercuter négativement sur le panier de la menagère alors qu'à moins de deux ans de la fin du second et dernier mandat du président Alpha Condé, les Guinéens attendent du nouveau Premier ministre des perfomances économiques.

Le président Alpha Condé a choisi Ibrahima Kassory Fofana pour former un nouveau gouvernement après une série de grèves et des manifestations de l'opposition dont certaines se sont soldées par des morts.

