Burkina Faso: Une grosse prise pour les services de sécurité burkinabè

De plus en plus de Burkinabè font le lien entre la recrudescence des agissements terroristes et la tenue du procès du coup d'état manqué de septembre 2015.La défense des accusés et la partie civile ont rendez-vous le vendredi prochain (25.05) pour évacuer les questions de forme pour enfin entrer dans le fond du dossier.

"Ces personnes peuvent se préparer quelque part et aller agir très loin. Donc on ne peut dire qu'ils voulaient agir à Ouagadougou, au Burkina ou ailleurs. L'enquête pourra nous situer davantage."

"Sur la base des informations que nous avons, dans la même zone un premier groupe avait déjà été démantelé. Certains sont toujours en instruction. On aura d'autres informations au fur et à mesure qu'on avance. C'est de cette manière qu'on a pu savoir qu'ils avaient un lien avec ceux qui ont agi le 2 mars."

