Burkina Faso: Qui sont les présumés jihadistes abattus par les forces spéciales?

Les objets retrouvés dans la maison occupée par les terroristes présumés sont en lien avec la double attaque du 2 mars dernier, selon Maïza Sérémé. Plusieurs plaques d'immatriculation, de vélomoteurs et de voitures, une motocyclette et une voiture du même modèle que celle utilisée dans l'attaque de l'état-major général des armées ont été découverts sur place.

Au Burkina Faso, après le démantèlement d'un groupe présumé terroriste dans un quartier à Ouagadougou, on en sait plus ce mercredi 23 mai sur ces jihadistes qui projetaient des attaques contre d'importantes cibles dans la capitale, selon le procureur. Les membres du commando sont tous liés à Al-Mourabitoune et ils avaient participé à la préparation des attaques de l'état-major général des armées et de l'ambassade de France le 2 mars dernier. Les trois terroristes abattus sont de nationalité burkinabè et malienne. Quant au survivant, un Malien, il venait de rejoindre le groupe.

