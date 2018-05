Togo: Me Paul Dodji Apévon maintient la pression sur le pouvoir

SADD planche sur la Gouvernance locale et le vivre ensemble au Nord Togo Plus »

Par ailleurs, selon La "Lettre du continent" dans sa dernière parution, le facilitateur designé par la Cédéao, le président le président ghanéen Nana Akufo-Addo "songe à rendre son tablier". L'absence d'avancées et les multiples reports semblent avoir eu raison de sa patience. Il s'en est ouvert à Faure Gnassingbé et au Nigérian Muhammadu Buhari, actuel patron de la Cedeao, justifie la "Lettre du Continent."

L'opposition togolaise a décidé de surseoir à ses manifestations de protestation. Elle exige néanmoins, en plus des réformes du cadre électoral, le retour à la Constitution de 1992 modifiée dix ans plus tard, en 2002, par le père de l'actuel président Gnassingbé Eyadéma. Cette Constitution limitait à deux, le nombre de mandats présidentiels.

Le dialogue entre pouvoir et opposition, placé sous la médiation du président du Ghana, Nana Akufo Ado, piétine. Me Paul Dodji Apévon, qui était de passage il y a quelques jours en Allemagne, a réitéré ces exigences.

Copyright © 2018 Deutsche Welle. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.