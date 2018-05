Afrique de l'Ouest: Ces milliards qui échappent au fisc en Afrique de l'Ouest

Interrogé par la Deutsche Welle, le journaliste Anderson Diédri dit attendre la plainte pour que la justice tranche. Dans l'enquête, explique-t-il, "on a démontré que Monsieur Akossi Bendjo est détenteur d'une société dans les paradis fiscaux notamment au Bahamas... Et on voit que la société a été créée en 1997, la même année où Monsieur Bendjo a été nommé Directeur général de la société ivoirienne des raffinages, la SIR."

Un article mettant en cause le maire de la commune du Plateau dans la ville d'Abidjan révolte le concerné, Noel Akossi Bendjo. Celui-ci est membre du secrétariat exécutif du PDCI le parti de l'ex-président Henri Konan Bédié et il est accusé de détenir des capitaux dans une société aux Bahamas. Mais Noel Akossi Bendjo menace de poursuivre en justice le journaliste Anderson Diédri, rédacteur en chef du site d'informations en ligne "eburnietoday.com" qui est l'auteur de l'article de West Africa Leaks.

Il s'agit d'histoires concernant des marchés passés de gré à gré, d'hommes politiques ou d'aspirants aux plus hautes fonctions politiques qui détiennent des comptes dans des paradis fiscaux ou qui ont posé par le passé, des actes contraires à l'éthique et la morale. Presque chacun des quinze pays de la sous région ouest-africaine est concerné. D'où le nom de "WestAfricaLeaks". L'idée, selon les journalistes, est d'attirer l'attention des citoyens sur ce qui est fait de l'argent public.

Ils sont treize journalistes d'investigation, originaires d'une dizaine de pays à collaborer à ce vaste travail d'investigations sous le parapluie du consortium international des journalistes d'investigation et de la cellule Norbert Zongo pour le journalisme d'investigation en Afrique de l'Ouest (CENOZO). Ces journalistes et lanceurs d'alerte ont fouillé dans les archives pour retrouver des traces d'affaires louches, illustrant la mauvaise gouvernance dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest.

Des responsables politiques actuels ou passés et des aspirants aux plus hautes fonctions de l'État qui placent des gros capitaux dans des paradis fiscaux. Résultat compilé dans "West Africa Leaks" par des journalistes.

Copyright © 2018 Deutsche Welle. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.