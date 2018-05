Niger: Elevage - « Un métier qui a du mal à nourrir son homme »

Au Niger, les avocats des leaders et militants de la société civile emprisonnés depuis près… Plus »

En plus, Mme Kané Rokia Maguiraga confie qu'il est envisagé le bitumage du tronçon qui relie le carrefour de l'Hôpital du Mali au site de l'Abattoir frigorifique de Sabalibougou Mais également, un vaste programme de réalisation d'espaces pastoraux, de points d'eau pastoraux, etc.

Elle a rassuré les marchands de bétail et les éleveurs du marché de bétail de Niamana que le gouvernement reste attentif à toutes leurs préoccupations. Avant d'indiquer que dans les jours à venir, il sera construit à leur bénéfice et sur leur demande, deux marchés à bétail et une unité laitière dans le District de Bamako.

Aussi, il a dénoncé les conditions de travail de son marché. « Le marché de Niamana existe depuis plus de 20 ans mais jusqu'à présent ils n'ont pas accès à l'eau et à l'électricité », argue-t-il.

