L'Unité Spéciale d'intervention de la Gendarmerie nationale (USIGN) a mené une opération dans la nuit du 21 au 22 mai 2018 au quartier Rayongo, dans l'arrondissement 11 de Ouagadougou. Objectif, déloger de présumés terroristes qui se sont retranchés dans un célibatérium.

Les échanges de tirs ont duré plusieurs heures, soit de 1h 30 à 8h du matin selon le ministère de la Sécurité. Le bilan provisoire publié par la gendarmerie nationale faisait état de trois présumés terroristes abattus et un autre capturé. Un gendarme a succombé à ses blessures. Six personnes dont deux civils ont également été blessées au cours des opérations. Des armes de guerre et des tenues militaires ont été saisies.

Dans la nuit du 21 au 22 Mai 2018, l'Unité spéciale d'intervention de la Gendarmerie nationale (USIGN) a mené une opération contre de présumés terroristes à Rayongo, un quartier périphérique de l'arrondissement 11 de la ville de Ouagadougou. C'est une foule que nous avons trouvée sur les lieux à notre arrivée au environ de 8h, ce 22 mai 2018. Et les commentaires allaient bon train. Les versions différaient les unes des autres. Pour certains, les premiers tirs ont été entendus à 1h du matin, tandis que pour d'autres, c'était plutôt à 3h du matin. Après avoir écouté ces

derniers, nous décidâmes d'avancer vers les voisins les plus proches du célibatérium en question, pour nous enquérir de leurs témoignages. De ces entretiens, nous apprîmes que les FDS ont pu neutraliser trois présumés terroristes et capturer un autre. Six blessés dont deux civils ont également été enregistrés.

L'opération a fait un mort côté FDS. Il s'agit d'un gendarme qui a succombé à ses blessures à l'hôpital Yalgado. « J'ai entendu les bruits sur mon toit aux environs de 3 h du matin. J'ai naturellement cherché à savoir ce qui se passait et j'ai compris que c'est à partir de là que les tirs partaient. Les tirs étaient si intenses qu'on ne pouvait pas dormir. Vers 5h du matin, ils sont descendus de mon toit pour aller sur celui de mon voisin. Et les tirs ont repris de plus belle jusqu'à 6 h du matin. Au début, je pensais que c'était des voleurs. J'ai averti mon frère qui est en Allemagne, qui a tout de suite appelé son ami pour qu'il vienne voir ce qui nous arrivait. Ce dernier n'a pas pu avoir accès à notre maison puisque toute la zone était quadrillée par les forces de l'ordre», raconte un riverain.

Son témoignage est pratiquement similaire à celui d'un autre voisin. A l'en croire, c'est autour de 3h du matin que sa famille a été alertée par des bruits anodins. « Nous étions couchés dehors avec la famille. Nous avons entendu un bruit, comme si on forçait un portail. Je suis sorti de la cour pour voir ce qui se passait. Mais comme c'était la nuit, il était difficile de savoir avec précision ce qui se passait. Néanmoins, j'ai pu apercevoir la silhouette d'un homme qui ressemblait à un gendarme. Quelques minutes plus tard, les coups de feu ont commencé et j'ai rejoint la maison », a-t-il renchéri.

Toujours selon ses dires, les coups de feu se faisaient entendre par intermittence. En effet, les premiers ont débuté à 3h et ont duré environ 40 minutes. Après 30 minutes de silence, les choses ont repris de plus belle, cette fois, avec des tirs bien nourris. Les impacts de balles sur les murs témoignent de la violence des combats.

COMMUNIQUE DE PRESSE

Suite aux renseignements fournis par les services compétents, l'Unité Spéciale d'Intervention de la Gendarmerie Nationale (USIGN) a effectué une opération dans la nuit du 21 au 22 mai 2018, en vue de déloger de présumés terroristes au quartier Ragnongo dans l'arrondissement 11 de Ouagadougou. Suite aux échanges de tirs, le bilan est le suivant :

- Trois (03) assaillants abattus et un (01) capturé.

- Un (01) gendarme décédé après évacuation suite à ses blessures.

- Cinq (05) blessés évacués dont quatre (04) gendarmes et un (01) civil.

Armement récupéré :

- Trois (03) fusils AK47,

- Deux (02) Pistolets Automatiques

- Un (01) fusil mitrailleur PKMS,

- Des explosifs, des cordons détonants et des détonateurs,

- Un obus transformé, une grenade,

- Des effets d'habillement militaire (tenues terre du Burkina),

- Des téléphones portables, de nombreuses puces de téléphone et un cahier avec des écritures en arabe.