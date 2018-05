Burkina Faso: Militaires et policiers radiés de 2011 - Les propositions détaillées du HCRUN

A l'issue des consultations entre ces radiés et la hiérarchie militaire et policière qui ont porté sur l'examen de 753 dossiers individuels, le HCRUN est parvenu à cinq propositions. Il s'agit notamment d'une demande exceptionnelle de pardon officielle et collective aux victimes et au peuple burkinabè par les militaires et policiers radiés; d'une clémence exceptionnelle, accordée par l'Etat; du reversement des militaires et la réintégration des fonctionnaires de police à la Fonction publique.

«Ceux-ci bénéficieront d'un reclassement selon l'ancienneté de service et pourront être affectés dans les départements ministériels et institutions autres que le ministère de la sécurité et celui de la défense» précise le service de communication du HCRUN.

A ces propositions s'ajoutent l'octroi d'une «aide à la réinsertion sociale» pour les militaires radiés, destinée à soutenir la création d'activités rémunératrices et enfin l'octroi d'une «indemnité spéciale d'aide à la reconversion» pour ceux qui, indique le communiqué, bénéficiaires de la mesure de reversement à la Fonction publique, ne souhaiteraient plus servir dans l'Administration, destinée à soutenir leurs projets personnels.

Selon le communiqué, la période de leur éviction sera prise comme temps de service effectif pour le droit à la retraite et au reclassement et, des décrets viendront préciser les modalités de la mise en œuvre de ces propositions.