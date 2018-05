Algérie: 34 morts dans 91 accidents de la route durant les quatre premiers jours du Ramadhan

ALGER - 34 personnes ont trouvé la mort et 179 autres ont été blessées dans 91 accidents de la circulation survenus durant les quatre premiers jours du mois de Ramadhan à travers le territoire national, a indiqué le chef du service de communication au Commandement général de la Gendarmerie nationale.

Lors d'une tournée d'information effectuée sur le terrain durant la nuit de mardi à mercredi à travers plusieurs barrages de sécurité à Rouiba, Reghaïa, Staoueli et Ouled Fayet à Alger, avant et après le F'tour pour faire le constat des mesures prises par le Commandement général de la Gendarmerie nationale visant à sécuriser les citoyens et leurs biens durant le mois sacré, le Commandant Beziou Abdelkader a précisé que 91 accidents de la circulation avaient été enregistrés durant les quatre premiers jours du mois de Ramadhan, en baisse de 30 accidents par rapport à la même période de l'année dernière, soit un taux de 24.79 %.

Le nombre de décès dans les accidents de la circulation à travers le territoire national a baissé de 8 cas, passant de 42 décès en 2017 à 34 en 2018, a-t-il fait savoir, ajoutant que le nombre des blessés, qui a baissé de 59 cas par rapport à l'année dernière, est passé de 238 en 2017 à 179 en 2018.

La wilaya de Biskra vient en tête des wilayas ayant enregistré le plus grand nombre de victimes avec 5 morts, suivie de Ouargla (04 décès), de Mascara (03 décès), puis de Bouira, Laghouat, M'sila, Bechar, Tissemssilt, Constantine et Tamanrasset (02 décès chacune).

La baisse des cas d'accidents de la circulation et du nombre de victimes de blessés est due aux campagnes de sensibilisation et à l'action de proximité que mènent les éléments de la Gendarmerie nationale tout au long de l'année pour l'ancrage des règles de la sécurité routière et de la bonne conduite, a précisé le responsable.

Le Commandement de la Gendarmerie nationale a mis en place un plan sécuritaire spécial pour garantir la sécurité et la sérénité durant le mois sacré de Ramadhan, a-t-il indiqué.

Tous les moyens matériels ont été mobilisés "à travers l'adoption d'un plan d'action permettant une couverture sécuritaire globale notamment durant les heures de pointe, les heures qui enregistrent un trafic routier dense et durant les soirées marquées par une grande affluence sur les centres commerciaux, les lieux de culte et de loisirs, a-t-il précisé.

Il s'agit également du renforcement du plan spécial de sécurisation du réseau routier principal et secondaire, afin de garantir la fluidité du trafic routier notamment durant la soirée qui enregistre d'importants mouvements par apport à la matinée.

Des unités de la sécurité routière ont été mobilisées, pour une meilleure couverture des réseaux routiers, outre l'intensification des patrouilles, et des barrages au niveau des entrées et des sorties des villes et des autoroutes notamment avant le F'tour pour fluidifier le trafic routier et assurer la sécurité des usagers de la route.

La même source a cité les mesures prises pour assurer la sécurité notamment dans les espaces publics, les lieux de loisirs, les centres commerciaux, les mosquées et leurs alentours.

Les mêmes services veillent à la protection des personnes et des biens à travers "l'intensification de l'action des patrouilles pédestres et mobiles, jour et nuit, en vue de préserver l'ordre public et garantir la sécurité des citoyens et de leurs biens, l'intensification des points de contrôle et le déploiement de patrouilles dans les différentes gares et stations de bus et de taxi service, pour garantir la fluidité du trafic routier et la sécurisation des lieux publics.

La même source a appelé tous les usagers de la route à respecter les règles de sécurité routière, à réduire la vitesse notamment avant l'heure du F'tour, rappelant le numéro vert de secours 10-55 et l'application mobile "TARIKI" pour se renseigner sur l'état des routes, outre le site https:\\ppgn.mdn.dz, dédié aux pré-plaintes et renseignements en ligne.