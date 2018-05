Burkina Faso: Jean Leonard Bouda - « Béouindé n'a aucune considération pour les maires d'arrondissements »

En tout état de cause, l'opposition a interpellé « le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation sur les agissements du maire de Ouagadougou, qui abuse de ses pouvoirs pour nuire aux adversaires politiques ».

Et elle n'a pas manqué de relever, à propos du ramassage des ordures, que « le maire gère seul les trois millions mobilisés à cet effet » et c'est pourquoi « Ouagadougou est passée de la ville la plus propre d'Afrique en 2013 à la 7e ville la plus sale d'Afrique en 2017 ».

Ce au mépris des articles 331 à 333 du Code général des collectivités territoriales, qui prescrivent une relation de collaboration et non de hiérarchie ou de tutelle ».

Et il « n'en doute point, à la lumière du développement de la crise ». En effet, précise Jean Léonard Bouda, « la mairie de l'arrondissement 3 ne dispose pas de fonds pour son fonctionnement, au mépris des textes ». Et le maire Béouindé « a marqué sa volonté de gérer le budget de l'arrondissement 3 », a confié le porte-parole de l'opposition.

