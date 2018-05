Algérie: Programme national d'efficacité énergétique - Signature d'un mémorandum de coopération jeudi

Alger — Le ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni et le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalene procéderont, jeudi à la signature d'un mémorandum de coopération sur la mise en œuvre du programme national d'efficacité énergétique dans le secteur des travaux publics et des transports, a indiqué un communiqué de ministère de l'Energie.

Ce mémorandum de coopération prévoit une subvention du Fonds national pour la maitrise de l'Energie et pour les Energies Renouvelables et la Cogénération (FNMERC), à hauteur de 50 % du coût global de conversion au profit des chauffeurs de taxis automobiles ainsi que la promotion à grande échelle du GPL/c et du GNC, précise la même source.

Un premier objectif de conversion en GPL/c pour 50.000 véhicules de taxis est fixé pour l'année 2018.

En vertu de ce mémorandum, les deux parties conviennent également, de l'engagement d'une réflexion sur les voies et les moyens permettant une implication accrue de tous les opérateurs de transport public ainsi que les automobilistes à la mise en œuvre du programme national d'efficacité énergétique y compris l'opportunité d'élargir le champ d'application de la subvention allouée par le FNMERC et proposer des initiatives et autres actions pratiques pour sa mise en œuvre.

L'organisation conjointe de séminaires, de journées d'études et de conférences sur l'efficacité énergétique dans le secteur des travaux publics et des transports ainsi que l'échange d'information et de documentation figurent aussi dans les axes de coopération, ajoute le communiqué.

Pour assurer la mise en œuvre et le suivi de la coordination entre les deux secteurs, une commission composée de représentants des deux ministères sera constituée.

A cet effet, les deux parties s'engagent à mettre en place les moyens nécessaires pour la réalisation des actions retenues dans les délais impartis et à encourager les échanges et la collaboration entre les institutions sous tutelle des deux ministères dans le domaine de l'efficacité énergétique et la substitution inter énergétique dans le transport.

Ces échanges doivent se faire en concertation entre les départements concernés des deux parties.

Cette forte synergie nécessaire à la mise en œuvre des programmes des deux départements ministériels répond à une des grandes orientations de du Président de la république, Abdelaziz Bouteflika dans le cadre de la mise en œuvre de son programme qu'il a confié au Gouvernement.

Pour rappel, le programme national de l'efficacité énergétique est une orientation forte du Président de la République, pour la promotion effective de l'utilisation à une grande échelle les carburants les moins polluants et les plus disponibles, note le communiqué.