Algérie: Skikda - La cité Mayssoun croule sous les déchets, les services d'hygiène "dépassés"

La propagation de ces déchets a enlaidi l'aspect général de ce quartier, considéré parmi les plus récents et les plus grands de la ville de Skikda, provoquant un ressentiment au sein de la population qui n'arrive pas à tolérer l'amoncellement de ces déchets à travers la cité et les odeurs pestilentielles qui s'en dégagent, déplore Mme Karima N., (55 ans).

Skikda — La nouvelle cité Mayssoun, située sur les hauteurs de la ville de Skikda, croule sous des amas de déchets non collectés depuis des jours, faute de passage des services communaux qui se disent "dépassés" et contraints d'opérer entre temps d'autres actions "prioritaires".

