Algérie: Communication sécuritaire - Consolider la formation et promouvoir le partenariat avec les différents acteurs

Alger — Les participants aux travaux du séminaire national sur la Communication sécuritaire ont appelé, mercredi à Alger, à enrichir la formation en matière de Communication et à consolider le partenariat entre la Sûreté nationale, les médias et les représentants de la société civile pour la promotion de la communication sécuritaire.

Dans les recommandations sanctionnant cette rencontre, les participants ont mis en avant la nécessité d'enrichir le module de Communication dans le programme pédagogique annuel au profit des élèves policiers par des thématiques en lien avec le domaine de la Communication sécuritaire", de consolider le partenariat et coordonner les efforts avec tous les acteurs, notamment la société civile, en vue de renforcer la communication sécuritaire.

Les participants ont également préconisé en outre "des sessions de formation au profit des responsables de la Communication au niveau national dans le domaine de l'informatique et la consolidation des compétences et techniques modernes en matière de Communication sécuritaire".

Les recommandations ont, par ailleurs, mis l'accent sur l'importance de généraliser ce type de rencontres dédiées à la Communication sécuritaire, tant au niveau régional que wilayal, en partenariat avec les différentes universités et en collaboration avec les acteurs outre la consolidation des capacités des responsables en charge de la Communication au sein des corps de la police dans ce domaine".

Le dernier jour du séminaire a été marqué par des interventions et conférences traitant des thématiques en lien avec le domaine de l'information et de la communication, dont la sensibilisation sécuritaire via les réseaux sociaux.

Il a été question, lors de ce séminaire, des efforts consentis par la police pour la consolidation et l'appui de la sensibilisation sécuritaire à l'endroit des citoyens en vue de contrecarrer les différents fléaux sociaux.

L'accent a été mise, à ce propos, sur les différents moyens mobilisés par la Sûreté nationale en matière d'utilisation d'internet et des réseaux sociaux (Facebook et Twitter) pour sensibiliser les citoyens, notamment les élèves et les jeunes, contre lérils des fléaux sociaux.

Les différentes campagnes menées par la Cellule des relations publiques relevant de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) et leur rôle dans la consolidation de la culture sécuritaire ont été également abordés lors de cette rencontre.

A cet effet, la responsable de la Cellule de communication à la DGSN, Hind Akouche a mis en avant " la nécessité de mettre en place une feuille de route pour tracer une stratégie optimale en matière de Communication sécuritaire, en se conformant aux orientations données par le DGSN, le général-major Abdelghani Hamel à l'ouverture, mardi, du séminaire".