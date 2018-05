Burkina Faso: Aide aux personnelles vulnérables - 35 tonnes de vivres pour les malades et détenus

Le ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille, Laurence Ilboudo, a remis des vivres à la Maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou et au Centre hospitalier universitaire Yalgado-Ouédraogo, le mercredi 23 mai 2018.

15 tonnes de maïs, 10 tonnes de riz et 20 cartons de sucre, d'une valeur de 8,1 millions de F CFA ont été remis aux pensionnaires de la Maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou (MACO). Cinq tonnes de maïs, cinq tonnes de riz et 10 cartons de sucre, d'une valeur de 3 550 000 F CFA, remis au Centre hospitalier universitaire Yalgado- Ouédraogo (CHU-YO).

Ces dons ont été offerts par le ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille à ces deux structures, le mercredi 23 mai 2018. En plus de ces vivres, le département de Laurence Ilboudo a remis à la MACO et à l'hôpital Yalgado, deux bœufs.

«Consciente et soucieuse des difficultés rencontrées par le CHU-YO et la MACO dans la prise en charge des malades notamment les plus démunis et des détenus, mon ministère voudrait par ce geste, témoigner sa compassion à l'endroit de tous les malades», a soutenu Mme Ilboudo.

De son avis, ces actes de solidarité prouvent que le gouvernement est engagé à faire de l'entraide, un élément essentiel à la cohésion sociale. C'est pourquoi, elle a estimé que les détenus sont pour le moment en conflit avec la loi et que leur détention ne devrait pas briser la fibre patriotique qui unit les Burkinabè.

«Ils méritent nos égards de solidarité», a-t-elle dit. Le directeur général du CHU-YO, Constant Dahourou et le directeur de la MACO, Claude Ouédraogo ont tous remercié le ministère pour ces actions qui permettent de soulager un tant soit peu les pensionnaires de leurs différentes structures.

Laurence Ilboudo et sa délégation ont, avant de se rendre à la MACO et à l'hôpital Yalgado, rendu une visite de courtoisie au Moogho Naaba Baongho.

L'objectif a été d'une part, de demander son soutien et ses bénédictions dans le cadre de l'organisation du forum national des personnes vivant avec un handicap en début de juin prochain et d'autre part, marquer la solidarité du gouvernement dans cette période de Ramadan.