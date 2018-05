Burkina Faso: Vente de la parcelle abritant la station Petrofa de Banfora - Les conseillers municipaux divisés

Après enquête, la Cour des comptes a demandé de régulariser la situation puisque le domaine, tout comme d'autres, avait été morcelé et attribué. Les maires qui se sont succédé, ont écrit à la Cour des comptes pour effectivement demander la régularisation de ces parcelles et les lettres sont disponibles », atteste le responsable de la NAFA dans les Cascades.

« Il ne faut pas qu'ils tuent l'économie de ce pays, car il y a des gens qui évoluent dans le domaine de forage et qui fonctionnent bien », soutient Salifou Barro qui, à propos du second terrain de PETROFA, pense que le maire s'obstine à ne rien comprendre.

Le maire a ensuite soumis la question à l'étude de la commission foncière et celle économique et financière. Là aussi, les membres s'y sont opposés.

« Lors de la session de mars 2018, il nous a dit que lui et le PDG de la société PETROFA se sont rencontrés à Gaoua, et que celui-ci souhaite l'investissement, à condition que le terrain lui soit donné. C'était au cours des points de divers, mais les conseillers ont rejeté en bloc.

Et de s'expliquer en soutenant que la question de la vente de la parcelle à PETROFA est venue de façon récurrente dans les délibérations et cela, depuis mars 2018.

En effet, certains conseillers étaient favorables à la vente de la parcelle à PETROFA, tandis que d'autres y étaient farouchement opposés. Mais pourquoi des élus locaux se sont-ils opposés à la vente du terrain ? A cette question, le conseiller Salifou Barro, ex- député et responsable de la NAFA dans la région des Cascades, estime qu'il y a une forte odeur de deal derrière cette affaire.

Ces deux requêtes figuraient parmi les 17 points qui constituaient l'ossature de la session extraordinaire qui a été convoquée pour les 14 et 15 mai 2018. Lorsque les débats ont atteint ce point, rapportent plusieurs conseillers municipaux et témoins d'un même ton, l'ambiance dans la salle des délibérations s'est surchauffée soudainement.

Mis en délibération lors de la session extraordinaire des 14 et 15 mai 2018, ledit point a créé des échauffourées dans la salle et des conseillers ont failli en venir aux mains, n'eut été l'intervention de la police. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la question suscite beaucoup d'interrogations et chacun y va de son commentaire.

Copyright © 2018 Le Pays. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.