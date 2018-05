Burkina Faso: François, tu as mené le bon combat !

Il faut donc saluer le travail de tous les éléments des Forces de défense et de sécurité et toute la hiérarchie pour leurs exploits avec les moyens de bord.

La donne a changé depuis 2016, le pays est en guerre contre l'hydre terroriste et a besoin de militaires, gendarmes et policiers courageux, prêts à affronter, s'il le faut, la mort comme les éléments de l'USIGN pour sauver la nation.

Ce énième soldat tombé sous les balles des terroristes montre à quel point le métier de la tenue est devenu depuis 2016 dans notre pays, un sacerdoce, un sacrifice et un don de soi pour une cause noble. Finie l'époque de l'incorporation des proches des gradés de l'armée, qui préfèrent jouer aux enfants gâtés de la grande muette que de mettre en péril leur vie en montant au front.

Vêtu d'une tenue de combat, visages cagoulé, mains gantées, armes au poing, gilet pare-balles, bouclier en avant, l'élément du commandant Evrard Somda a combattu avec courage, hargne et esprit de sacrifice comme tout élément de l'USIGN, spécialisée dans les domaines d'intervention, de lutte contre le terrorisme, de la libération d'otages, de la lutte contre le grand banditisme, de protection des personnalités en temps de crise, de l'observation, de la recherche et de l'interpellation d'individus dangereux. Le Maréchal de logis-chef, François de Salle Ouédraogo, mérite d'être célébré à la hauteur de son sacrifice parce qu'il est mort pour la patrie.

Né le 1er avril 1990 à Kaya (région du Centre-Nord), l'infortuné est entré dans la gendarmerie en 2010 et a été incorporé dans l'Unité spéciale d'intervention de la gendarmerie nationale (USIGN) en mars 2014. Celui qui a combattu pour la nation et tombé pour la patrie, laisse derrière lui une femme et deux enfants.

Mission accomplie pour toi mon Maréchal de logis-chef, François de Salle Ouédraogo. Tu as mené le bon combat, tu es tombé les armes à la main et la couronne des honneurs de la nation t'est réservée. En effet, c'est dans l'assaut contre les présumés terroristes au petit matin du mardi 22 mai 2018, que le Maréchal des logis-chef de l'Unité spéciale d'intervention de la gendarmerie nationale est tombé sous les balles assassines des gens sans foi ni loi à Rayongo, un quartier périphérique de la capitale Ouagadougou.

