Niger: Des avocats s'émeuvent des propos du ministre de l'Intérieur

Le Niger est un pays de transit et de départ de l'émigration irrégulière vers l'Europe.… Plus »

Mohamed Bazoum fait aussi allusion au climat de tension que les responsables de la société civile ont toujours cherché à instaurer et à « l'insurrection dont ils ont toujours rêvé »... Des propos qui selon eux montrent que l'affaire est bel et bien politique. Maître Cissé Abdoussalam est un des avocats du collectif qui défend les activistes.

Des propos qui laissent penser que seuls huit activistes sont emprisonnés alors qu'ils sont vingt-sept militants et leaders - soit tous les principaux acteurs de la société civile - à être sous les verrous après avoir appelé ou tenté de manifester contre la loi de finances 2018 à Niamey et Zinder.

