Burkina Faso: Urbanisation - Une mission exploratoire donne la voie à suivre

L'Association «Les ateliers de maîtrise d'œuvre urbaine » a organisé une rencontre de restitution du rapport de la mission exploratoire de la ville de Ouagadougou, le mercredi 23 mai 2018 dans la capitale burkinabè.

Des membres de l'association «Les ateliers de maîtrise d'œuvre urbaine» ont exploré la ville de Ouagadougou pendant cinq jours pour détecter les problèmes d'urbanisation et proposer des solutions.

A l'issue de cette phase, ils ont organisé le 23 mai 2018 dans la capitale burkinabè, une rencontre de restitution du rapport de la mission exploratoire en vue de l'organisation d'un atelier international d'urbanisme.

La directrice de projet, Véronique Valenzuela, a fait savoir que les principaux problèmes détectés sont l'enclavement des quartiers-Nord de Ouagadougou, le faible développement de la centralité de Tanghin, le peu d'aménagement du parc urbain Bangr'wéogo pour le rendre plus attractif et la présence d'habitats spontanés (non lotis). Il faut à l'en croire, résoudre tous ces problèmes pour offrir un meilleur cadre de vie aux Ouagalais.

Elle a relevé que l'objectif de la mission exploratoire est de créer une vision pour Ouagadougou et d'améliorer la mobilité. «Nous allons apporter des réponses adaptées aux populations grâce à l'atelier international d'urbanisation en vue», a-t-elle promis.

Selon le 1er adjoint au maire de la capitale, Moussa Bélem, l'initiative s'est faite à la suite d'une invitation du maire Armand Pierre Béouindé, à Porto Novo en février 2017 pour participer au jury des ateliers d'urbanisme de ladite ville. De son avis, les ateliers sont une approche, une méthode d'intervention et de fabrique de la cité.

Et de poursuivre qu'ils ont comme forces, la plateforme d'échange international et les productions créatives repoussant les limites de la planification basées sur la participation des bénévoles. «La mission exploratoire a pris le soin de faire des rencontres, des sorties-terrain pour apprécier les problématiques et nous faire des propositions de thème pour la session des ateliers à venir», a déclaré M. Bélem.

Il a fait savoir que le désenclavement des quartiers-Nord de Ouagadougou, le développement de la centralité de Tanghin, le parc urbain Bangr'wéogo et la résorption des quartiers d'habitats spontanés (non lotis) sont les points auxquels s'intéressera l'atelier international. Par ailleurs, le 1er adjoint au maire a rappelé que l'association existe depuis 1982 en région parisienne et a organisé 70 ateliers.

«En Afrique, elle a été dans plusieurs pays notamment au Mali, au Sénégal, au Bénin, au Cameroun et en Mauritanie», a-t-il précisé. Pour le secrétaire général du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, Paul Léon Toé, la mission menée par les ateliers de maîtrise d'œuvre urbaine est un exercice qui permet aux responsables de comprendre que la ville doit être planifiée.

«Une ville se crée par la réflexion. C'est l'homme qui produit la cité qu'il désire d'où notre enthousiasme pour la réalisation du projet», a soutenu M. Toé. Le directeur de l'Agence française de développement (AFD), Tanguy Denieul, a indiqué que sa structure accompagne la mairie de Ouagadougou depuis de nombreuses années. «L'AFD finance la mission exploratoire et va contribuer à la tenue des ateliers prochaines», a-t-il signifié.