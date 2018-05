Mali: Ramadan - Prêcheur et/ou vendeur ?

A en croire me muezzin, il y a encore 2 décennies tout le monde ne pouvait pas être prêcheur, encore moins un guide religieux. « Le prêche était quelque chose de sacré. Il fallait atteindre un certain niveau de maturité et de connaissances coraniques accrues pour pouvoir prêcher », a-t-il dit.

Ils sont plus engagés à faire la promotion de médicaments traditionnels dont ils sont l'auteur que de véhiculer les pratiques, bonnes conduites et paroles de l'islam. Ces médicaments seraient efficaces contre plusieurs maladies.

Généralement, c'est au mois ramadan que le prêche prend beaucoup plus d'ampleurs. Car pour beaucoup de gens, le prêche aide le croyant à avoir plus de foi en cette période de jeûne. C'est dans cette même circonstance que beaucoup de prêcheurs profitent pour faire une promotion de leurs produits de vente...

