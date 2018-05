Afrique: Assemblées annuelles à Busan - Accord signé entre la BAD et l'ONUDI pour accélérer l'industrialisation

À Madagascar, la crise politique est toujours dans l'impasse. Pro-régime et opposition n'ont pas… Plus »

Multisectoriels. Pour en revenir à l'accord signé lundi dernier, l'objectif pour la BAD et l'ONUDI, est de faciliter la coopération sur des activités conjointes et d'intérêt mutuel dans des domaines tels l'agro-industrie, l'économie circulaire, la construction de parcs industriels, les investissements dans l'innovation et la technologie, le développement des entreprises, le commerce et le renforcement des capacités ainsi que l'accès aux sources de financement.

« En 2016, la BAD a lancé sa Stratégie pour l'Industrialisation de l'Afrique couvrant la période 2016 - 2025. Cette stratégie résulte d'un travail de collaboration avec l'ONUDI et la Commission Économique pour l'Afrique. La signature de ce protocole d'accord est importante pour la mise en œuvre de cette stratégie. La BAD bénéficie déjà énormément de l'expertise de l'ONUDI en matière de conception des politiques, de programmes et d'outils de connaissance en soutien aux efforts d'industrialisation de nos États membres », a déclaré Akinwumi Adesina, président du Groupe de la BAD.

La cérémonie inaugurale de la 53e assemblée annuelle de la BAD et de la 44e assemblée du Fonds africain de développement (FAD), s'est tenue le 21 mai dernier à Busan. Dès cette première journée, un accord a été signé entre la BAD et l'ONUDI (Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel). En effet, ces deux institutions s'accordent à intensifier leur coopération pour accélérer l'industrialisation de l'Afrique.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.