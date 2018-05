Mali: Saint - Etienne - Salif Keita inaugure son terrain à l'Étivallière

Nous étions aussi une équipe d'amis et je suis très heureux aujourd'hui de retrouver mes anciens partenaires à l'occasion de cette inauguration. Je suis très honoré par cet hommage et j'espère que ce terrain portera chance aux féminines de l'AS Saint-Etienne ».

« Je remercie Gaël Perdriau de tout mon cœur d'avoir mis ces installations de qualité à la disposition de nos féminines et qui nous ont valu les félicitations du Paris SG (l'adversaire des Vertes en quart de finale de la Coupe de France). J'espère que le nom de Salif Keita portera chance à notre équipe féminine pour la montée en D1 car l'ASSE mérite d'évoluer au plus haut niveau »

Je me réjouis qu'il ait pu briller aux yeux de tous ici à Saint-Etienne, cette ville qui incarne le mieux les valeurs de solidarité, d'accueil, de travail et de fraternité entre habitants. »

Premier Ballon d'or africain, l'attaquant malien a été salué tour à tour par Gaël Perdriau et Roland Romeyer. Le maire de Saint-Etienne et le Président de l'ASSE ont mis l'emphase sur le talent, la technique et l'élégance féline de celui qui a fait les beaux jours des Verts entre 1967 et 1972 et inspiré l'un des emblèmes du club.

