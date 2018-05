Mali: Exploitation sexuelle des enfants - Caritas Mali aux côtés des filles en situation difficile

Cependant les difficultés majeures restent le tempérament de certaines familles, l'insuffisance du matériel de travail et surtout le non condamnation des acteurs qui restent dernière cette exploitation sexuelle des enfants dans la rue, la plupart étant dévoilées.

Comme résultat, on note le retour en famille de 72 des 120 filles bénéficiant de prise en charge psychosociale engendrée par des cas de mariage et de réussite professionnelle.

Dans cet exercice, les filles bénéficient d'une prise en charge complète en matière d'hébergement, de nourriture, d'habillement et de santé. Cela en plus des programmes d'alphabétisation et l'organisation des activités sportives et récréatives en dehors du centre.

Quinze jeunes filles à risque ou victimes d'exploitation sexuelle après un séjour au Centre d'accueil enfant pour tous de Caritas Mali viennent de recevoir chacune un kit d'installation professionnel en matière de couture et de teinture. La cérémonie de remise des équipements qui a eu lieu mardi a regroupé plusieurs acteurs impliqués dans la protection et la promotion des enfants.

Copyright © 2018 Les Echos. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.