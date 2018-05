Sénégal: Mort de Fallou Sène - Les syndicats étudiants restent mobilisés

Autre grief, le surpeuplement dans les chambres universitaires. Khokaya Diallo a 27 ans, elle partage une petite pièce de 10m2 avec trois autres filles. Ici, elle révise, elle fait la cuisine. Un seul robinet d'eau alimente tout l'étage et souvent il est à sec : « Là, on est obligées d'aller puiser de l'eau au réservoir. S'il n'y en a pas là-bas, il faut aller dans les villages environnants. »

A l'origine de la grogne, dix jours de retard dans le paiement des bourses. Une situation qui fragilise les étudiants qui dépendent de cet argent pour payer leur repas et leur loyer. Maleng Baldé est membre du syndicat étudiant de l'université et, de cette précarité, il en a assez : « Des fois on trouve des étudiants dans les allées du campus qui réclament à leurs camarades de les aider pour pouvoir manger ou se restaurer. L'étudiant qui n'a pas mangé, il ne peut pas assister au cours. »

Les rues de l'université Gaston-Berger sont désertes. Les dortoirs se sont vidés. Quelques étudiants étrangers sont restés là. Fofana Modibou est doctorant, originaire du Mali. Il n'a nulle part où aller en attendant la reprise des cours : « Ca paralyse tout. C'est devenu un facteur qui nous fait perdre non seulement du temps, des moyens financiers, d'autant plus que l'on habite très loin. »

