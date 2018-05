Mali: Le Vol dans le secteur, une triste réalité

Les écoles communautaires ne sont pas en reste. Dans le cadre de l'intégration des écoles communautaires et le recrutement de son personnel dans la fonction publique des collectivités annoncée dans la DPG du Premier ministre, un vaste programme de recensement et de contrôle physique a été organisé sur toute l'étendue du territoire national. A mi-parcours, la réalité du terrain dépasse tout entendement.

A côté, la problématique des élèves fictifs et les cas de doublons sont plus qu'alarmants. Tout comme chez les enseignants, un diagnostic sollicité par le département a permis de déceler une hémorragie au sein des caisses de l'Etat.

L'arrêté de transposition a révélé des cas d'abandon et de décès survenus depuis des années et qui continuaient à percevoir « les salaires ». Il a été constaté la présence d'un enseignant au niveau de deux, voire, trois Académies ou au niveau de deux ordres d'enseignements.

