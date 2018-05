Burkina Faso: Utilisation de la biotechnologie - Des parlementaires éclairés aux processus de prise de décision

Le Forum ouvert sur la biotechnologie agricole (OFAB-Burkina) a organisé le mercredi 23 mai 2018 à Ouagadougou, un atelier d'information et de sensibilisation des parlementaires burkinabè à la biotechnologie et la biosécurité.

Le Burkina Faso est l'un des premiers pays africains à avoir adopté les biotechnologies agricoles avec la culture du coton Bt et à s'être doté d'un système national de biosécurité (l'Agence nationale de biosécurité). Le pays se prépare actuellement à l'utilisation des moustiques génétiquement modifié (MGM) pour lutter contre le paludisme.

Pour éviter les confusions que suscitent parfois les débats controversés sur l'utilisation de ces technologies avancées, le Forum ouvert sur la biotechnologie agricole (OFAB-Burkina) a organisé le mercredi 23 mai 2018 à Ouagadougou, un atelier d'information et de sensibilisation au profit des parlementaires burkinabè sur la biotechnologie et la biosécurité.

Il s'est agi de les sensibiliser et d'échanger avec eux sur la question des biotechnologies en agriculture, en santé et le système de biosécurité adopté par le Burkina Faso.

«C'est aussi, l'occasion de présenter le dispositif national de sécurité qui l'accompagne et qui se positionne comme l'un des plus performants en Afrique (après celui de l'Afrique du Sud)», a souligné le Secrétaire d'Etat chargé de la recherche scientifique et de l'innovation, Urbain Ibrahim Coulidiati.

Pour le point focal de l'OFAB, Oumar Traoré, l'Assemblée nationale étant le lieu par excellence de l'expression de la volonté du peuple, et le garant de la gouvernance démocratique par le vote et l'adoption des lois, il est important d'apporter l'information scientifique vraie à ces élus nationaux dans le but de mieux les éclairer sur les processus de prise de décision.

Au cours de cet atelier, des communications portant respectivement sur ''Les biotechnologies agricoles au Burkina Faso, la contribution de la biotechnologie en santé : cas des moustiques génétiquement modifiés pour la lutte contre le paludisme" et ''La biosécurité" ont été livrées.

Selon M. Coulidiati, c'est une belle initiative de l'OFAB de réunir les parlementaires pour discuter des avancées de la recherche scientifique.

En effet, «l'application et l'utilisation sécurisées des biotechnologies modernes dans les secteurs de l'agriculture avec l'adoption de la culture du coton Bt et les recherches en cours sur le niébé et la santé avec les moustiques OGM, peuvent permettre sans nul doute au Burkina d'améliorer durablement le bien-être de ses populations et de booster sa croissance économique» a-t-il indiqué.

L'adoption de ces biotechnologies s'est faite dans le respect des dispositions règlementaires selon lui. Ainsi en 2006, l'Assemblée nationale a voté la loi n°005-2006/AN du 17 mars 2006 portant régime de sécurité en matière de biotechnologie. Par la suite, elle a été abrogée et adoptée le 20 décembre 2012.