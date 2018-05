Tunisie: A la mémoire du faiseur d'images

Les amis, collègues, étudiants et membres de la famille d'Ali Ben Abdallah ont envahi à cette occasion la salle Sophie El Goulli par respect à l'Homme et à son parcours exemplaire dans le domaine de l'image et du cinéma, et pour célébrer cette soirée dédiée aussi à tous les chefs opérateurs et techniciens du cinéma.

Parmi les présents, Abdellatif Ben Ammar, Tarak Ben Abdallah, Mohamed Maghraoui, Mohamed Dammak, Ahmed Bennis, Mohammed Ali Nahdi et plusieurs autres figures emblématiques de la culture qui ont donné à leur tour leur témoignage sur le «cher disparu» de cinéma tunisien.

Ali Ben Abdallah est un chef opérateur hors pair, d'un sérieux et d'une rigueur exemplaires qui a formé toute une génération de réalisateurs et d'opérateurs. C'est un artiste humble toujours à l'écoute de ses collègues et dont les cours et les ateliers de formation qu'il dirige sont très suivis par les étudiants et les professionnels. C'est un professionnel qui ne badine pas avec la profession qu'il a érigée en passion.

Cet hommage à Ali Ben Abdallah a été une opportunité pour les passionnés de cinéma et les étudiants d'échanger leurs connaissances et expériences dans une ambiance très conviviale.