Tunisie: La liste des projets de conversion de dettes est fixée

Toujours dans le cadre dudit Mémorandum, une enveloppe de crédits d'une valeur totale de 73 millions d'euros a été consacrée au financement des PME tunisiennes. Cette ligne de crédit est gérée par l'Agence de coopération italienne. Les prêts peuvent être utilisés pour l'acquisition d'équipements productifs neufs et de services connexes, de licences et de brevets industriels.

Un programme de conversion d'une dette de 25 millions d'euros en 5 projets de développement régional figure parmi les projets phares élaborés dans le cadre du Mémorandum signé avec la coopération italienne en 2017 et dont la durée d'exécution s'étale de 2017 à 2020. La répartition de la dette est comme suit : 15 millions d'euros consacrés pour la réhabilitation et le renforcement des réseaux de distribution de l'eau dans 8 villes des gouvernorats du Kef, Kasserine, Siliana, Gafsa, Sidi Bouzid, 1 million d'euros consacrés pour le réaménagement des divers locaux relevant du tribunal administratif de Tunis, 6 millions 500 mille euros dédiés à la construction et le réaménagement des services d'urgence dans les hôpitaux de Bizerte, Zarzis, Kasserine, Tataouine, Tunis, La Marsa, Monastir et Mahdia, 150 mille euros arrêtés pour la mise en place d'un projet pilote pour la création de l'emploi dans le gouvernorat de Kasserine et 230 mille euros consacrés au réaménagement du département de Néonatologie de l'hôpital Charles-Nicolle de Tunis.

