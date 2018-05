Madagascar: Musique « mafana » Jerry Marcoss - « Je suis bel et bien vivant » !

Jerry Marcoss revient de sa tournée réunionnaise et mettra prochainement le cap sur Bongolava et Ambositra.

Le roi du « kawitry » est sorti de son silence. Lors de sa tournée à La Réunion, les rumeurs de sa mort ont envahi la Toile. Jerry Marcoss a tenu à rassurer ses proches et ses fans.

Non, Jerry Marcoss n'est pas mort ! Depuis la semaine dernière, la rumeur a persisté sur les réseaux sociaux. « Jerry Marcoss s'en est allé suite à un grave accident de voitures/ou un accident vasculaire lors de sa tournée mauricienne », pouvait-on lire sur plusieurs publications sur facebook. Une nouvelle démentie par l'artiste qui se porte très bien. « Que mes fans se rassurent, je suis loin d'être mort, je suis même en très bonne santé comme vous pouvez le constater. Cette fausse nouvelle a juste été une rumeur qu'on a voulu lancer pour faire le buzz. Et deuxièmement, je n'étais pas à Maurice, mais à La Réunion », souligne le chanteur. Sa tournée a même été un grand succès. D'ailleurs, le roi du « kawitry » va repartir en tournée, dès ce weekend. Pas question de perdre du temps !

Tournée. Si Jerry Marcoss est devenu le roi du « kawitry », c'est à force de travail et de persévérance. Ainsi le grand frère de Simonda compte continuer dans cette voie. Si certains artistes prennent du temps avant de reprendre la course, l'interprète de « Tu me manques », lui, n'attendra pas des semaines pour revenir sur le devant de la scène. Il sera sous les feux des projecteurs ce weekend. « Nous rencontrerons nos fans dans le Bongolava ce dimanche. Nous mettrons ensuite le cap sur Ambositra ». Avant la fin du mois, un nouveau clip intitulé « Oh kawitry » pourrait également voir le jour et sera diffusé sur toutes les chaînes. « Nous allons prouver à travers cette nouvelle chanson que Jerry Marcoss a été et reste un grand danseur et une star qui a amplement mérité sa place dans le paysage musical ». Chanteur,mais également animateur de talent, Jerry Marcoss promet donc encore, selon lui, beaucoup de surprises à ses fans de toujours.