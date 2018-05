Madagascar: Trouver de nouvelles voies de négociation

La flamme de la contestation est toujours aussi vivace chez les manifestants de la place du 13 mai, mais ces deux mois de manifestation commencent quand même à peser sur les organismes des plus résistants.

La population dans son ensemble reconnaît la justesse de la lutte menée par le mouvement des « députés du changement », mais on n'en voit point encore d'issue pour le moment, car tout le monde campe sur ses positions. On a l'impression que le pouvoir est en train de miser sur un début de lassitude qui gagne l'opinion.

Tout le monde a applaudi à la manière dont a été conduit ce mouvement de contestation. Après quatre années de pouvoir sans partage, le pouvoir a subi une attaque en règle. Les députés qui ont mené la charge ont été suivis par la majorité de la population. Ces manifestations ont permis à cette dernière d'exprimer son envie de changement et ce de manière démocratique. Mais on a pu mesurer la difficulté de faire aboutir les revendications tout à fait justifiées. On a voulu qu'elles s'appuient sur des bases légales, mais les leaders du mouvement ne sont pas maîtres du temps. L'attente s'éternise. Ces derniers essaient de galvaniser les manifestants de la place du 13 mai en créant l'événement tous les jours.

La machine administrative commence à être paralysée, de nombreux secteurs de l'économie commencent à en souffrir. La recherche d'une solution de crise se heurte à l'intransigeance des différents acteurs politiques. On est donc suspendu à la décision de la HCC qui tarde à se prononcer sur les requêtes qui lui ont été présentées. Le pouvoir, de son côté, essaie de convaincre de sa bonne volonté. Le chef de l'Etat n'est pas prêt de démissionner et il répète que seules les élections permettront de dénouer la crise actuelle. Il passe sous silence tous les manquements et abus de pouvoir qui ont eu lieu durant ses quatre années de présidence. Voilà où on en est actuellement. Il est nécessaire de trouver de nouvelles voies de négociation pour une sortie de crise par le haut.