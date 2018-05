Madagascar: BFV-SG - Une journée découverte des métiers de la banque

À Madagascar, la crise politique est toujours dans l'impasse. Pro-régime et opposition n'ont pas… Plus »

La journée était également une occasion pour les collaborateurs de la banque de partager leurs expériences et contribuer à l'orientation des jeunes en leur prodiguant des conseils. Des formations autour de la communication et du leadership ont également été proposées, en collaboration avec la Jeune Chambre Internationale de Madagascar. Il y avait également un partenariat avec une association de jeunes citoyens actifs, toujours dans le dessein de promouvoir la jeunesse malgache. Sans compter les ateliers axés sur le développement personnel programmé pour aider les jeunes à mieux s'affirmer, développer leur confiance en soi.

La 3e édition de la Journée Découverte des Métiers de la Banque organisée la semaine dernière par la BFV- Société Générale était une réussite. L'assistance composée essentiellement des étudiants des huit écoles partenaires, mais également d'autres jeunes et du grand public ont eu droit à des informations de qualité fournies par les responsables de la BFV- SG qui organise cet événement depuis trois ans pour présenter les différents métiers, exposer les possibilités de carrière au sein d'une banque ; mais aussi, sensibiliser sur les valeurs, la culture et conduite qui animent au quotidien les équipes de la BFV- SG.

