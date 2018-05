Tunisie: Caligari au goût de Ramadan

Lorsqu'un étrange bonhomme (le docteur Caligari) se présente pour donner un spectacle qui porte le titre de «Cesare le somnambule», personne ne croyait que le petit village tranquille d'Allemagne allait vivre des expériences terrifiantes.

Au milieu de la fête foraine, le docteur Caligari présente son césar comme un homme qui n'a pas arrêté de dormir pendant 25 années consécutives et qu'il est prêt à se réveiller par instants pour ses spectateurs. Des spectateurs qui pourraient lui poser toutes les questions possibles à propos de leur avenir. Et, en effet, le fameux césar «l'homme dormant» se révèle exceptionnel puisque ses réponses sont prémonitoires. Seul bémol, c'est que depuis que ce somnambule est dans le village, le nombre de crimes a augmenté.

Même fille retenir d'un dignitaire du village est enlevée en plein sommeil et réussit miraculeusement à s'enfuir pour identifier l'étrange somnambule qui ne quittait pourtant jamais son lit de bois. Mais voici que le docteur Caligari se révèle être un directeur d'asile psychiatrique qui se sert du somnambule en question pour commettre des crimes. Un directeur qui incarne le mal engendré par le pouvoir absolu et la volonté de domination.

Même après presque une centaine d'années, le film réussit à maintenir l'attention du public et c'est peut-être la magie de l'expressionnisme allemand (qui, à un certain moment, a étonné le monde) qui a réussi à opérer. Notons que l'expressionnisme est une doctrine artistique qui, dès 1910, s'est élevée contre la reproduction naturaliste de l'homme et de la nature. Elle est passée par la peinture, le théâtre, la danse, l'architecture, la musique et le cinéma. Le film, qui, au début, devait être réalisé par Fritz Lang, exprime d'ailleurs toute cette mouvance cinématographique qui a tourné à l'époque autour de la thématique de la mort, de l'apocalypse, de démons et de la peur en général. Ce qui retient également l'attention dans ce film, c'est son graphisme et ses décors exceptionnels qui semblent sortir d'un conte maléfique. Des décors qui prennent des formes étranges, des formes tordues et le tout est lié à un déséquilibre psychique. Un univers étrange qui reflète une époque où les intellectuels et les artistes allemands vivaient leur «spleen». Plusieurs critiques ont considéré d'ailleurs ce film comme le début du film d'horreur au cinéma.

Le film était accompagné par la musique électronique de «Dhia», un DJ venu de Berlin spécialement pour le film selon les organisateurs. Une musique électronique qui a su valoriser l'univers inquiétant et étrange du film sans tomber dans l'excès, tout en sachant accompagner les différentes phases dramatiques du film. Une bande sonore sincèrement réussie.