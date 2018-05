Tunisie: Le souci du décryptage de l'œuvre

revue litteraire

Le tome 1 se présente comme une vue panoramique de la littérature maghrébine d'expression française, et ce, à travers l'examen d'un thème, d'un personnage ou d'une forme stylistique. Figure de l'errance, écriture de la thématique du sexe et de la sexualité, de la métaphore du paysage dans son interaction avec l'histoire et sa dimension politique dans le roman maghrébin, tels sont les thèmes et topos traités dans cet ouvrage.

Dans la première partie, l'auteur rassemble plusieurs réflexions sur les thématiques abordées dans la littérature maghrébine francophone. Après un panorama sur l'histoire, l'évolution et les thèmes, il montre comment le paysage est un élément fort qui traduit les moments dramatiques dans le roman algérien, et ce, à travers notamment l'œuvre de Mohamed Dib.

La quête de l'identité dans les romans de Mustapha Tlili, le sexe et la sexualité chez certains auteurs maghrébins dont Rachid Boudjedra et Kateb Yacine, la fraternité poétique dans l'œuvre de Moncef Ghachem sont décryptés dans la première partie de ce livre.La deuxième partie réservée à la littérature française est aussi riche en analyse des œuvres d'Albert Cossery, Antoine Bloyé ou encore Michel Tournier.

Le tome 2 met en exergue «A la recherche du temps perdu», l'œuvre monumentale de Marcel Proust que Bouguerra met en évidence en abordant entre autres le code vestimentaire des personnages, la picturalisation, la poétique des lieux, la dimension psychologique du temps, etc., un livre référence qui apporte un éclairage aux spécialistes de la littérature française et particulièrement de Proust.

L'auteur Mohamed Ridha Bouguerra est un éminent professeur de littérature française qui a déjà à son actif «Eléments d'esthétique proustienne» en collaboration avec Sabiha Bouguerra, «Histoire de littérature du Maghreb», «La littérature francophone» éditions Ellipses (Paris). Il a aussi dirigé et codirigé, respectivement, «Le temps dans le roman du XXe siècle» édition Presses Universitaires de rennes et «Femme, société et écriture de soi» publications de la Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis. Il a participé en tant que directeur du secteur Maghreb au «Dictionnaire universel des créatrices».