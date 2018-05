Tunisie: Y a-t-il anguille sous roche ?

Le problème de l'insécurité dans nos métros se pose à nouveau après la vague de braquages qui a visé les usagers au niveau de certaines lignes. Ces faits demeurent toutefois inquiétants, d'autant plus que la saison estivale est à nos portes et que les prévisions sont bonnes pour la saison touristique. En effet, plusieurs touristes préfèrent emprunter le TGM pour aller visiter Sidi Bou Saïd ou La Goulette et La Marsa.

Des actes de vandalisme planifiés ?

Les dégâts sont énormes et pas moins de 7 rames de métro et deux rames du train de la ligne TGM ont subi des dommages auxquels la Transtu devrait faire face, au moment où elle est confrontée à des problèmes financiers. D'autres actes de vandalisme sont plus alarmants, a fait savoir dernièrement Salah Belaïd, le P.-d.g de la Transtu, comme le fait de poser des pierres sur les rails des métros.

Le patron de la Transtu n'a pas caché son étonnement à l'égard de la recrudescence de ces actes ces derniers jours. Pourquoi ? lance-t-il. La réponse, il faut la chercher du côté des unités de police qui ont multiplié les escortes et les rondes aux alentours des lignes visées par ces actes, mais il ne faut pas s'étonner pour autant de ces actes de vandalisme qui ne sont que le reflet de la violence qui sévit partout, aussi bien dans les stades que dans les établissements scolaires, et même sous l'hémicycle de l'ARP. On se demande d'ailleurs où va cette société tunisienne atteinte de plus en plus du syndrome des gros mots et encline à la violence.

Refusant de risquer la sécurité aussi bien de ses agents que des citoyens, la Transtu a pris les mesures qui s'imposent en annulant, en toute logique, la desserte de plusieurs lignes du métro et du train de la ligne TGM suite à ces actes de vandalisme.

On voit de plus en plus de jeunes monter sur le toit des rames des métros en marche, ou accrochés aux portes, apostrophant les honnêtes usagers et jouant aux héros pour finir des fois sous les rames .Une mort ridicule au bout de ces actes et le deuil qui s'installe du côté des parents. Au moins quatre accidents mortels ont été enregistrés en 2017 au niveau de la ligne TGM en raison du non-respect des règlements.

Arrestation de plusieurs jeunes délinquants

Contacté à ce sujet, le chargé de communication de la Transtu, Mohamed Chemli, nous a expliqué que les actes de vandalisme ne se sont pas arrêtés, comme en témoigne le jet de pierres qui a ciblé dimanche soir le métro 5, au niveau de la station Saadallah causant des blessures à l'un des usagers.

A son tour, il se montre perplexe à l'égard de la recrudescence de ces actes qui visent les métros de la Transtu. On n'a jamais vécu pareilles situations, nous confie-t-il. Des actes de vandalisme ont été même enregistrés dans des zones bien protégées. La semaine dernière, un madrier a été placé sur les rails du train de la ligne TGM au niveau de la station Sidi Dhrif .Le drame a été évité de justesse. On dirait une campagne orchestrée contre la société, finira-t-il par lâcher. Mais pour le moment, il n'y a pas de retour d'information de la part des unités sécuritaires qui travaillent d'arrache-pied pour élucider la question et ont procédé à plusieurs arrestations dans le cadre de leur enquête.

M. Chemli nous a expliqué que la suspension de certaines dessertes des lignes du métro léger et du TGM est justifiée par le souci de la Transtu de préserver la sécurité de ses agents et celle des usagers des métros.