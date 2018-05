Burkina Faso: Coupe du Faso - l'AS Sonabel broie du noir devant le RCK à la petite finale

(4-0) c'est le score qui a sanctionné cette rencontre de la petite finale de la coupe du Faso en faveur du RCK qui est à la recherche de la 2è place à deux journées du championnat national.

Face aux orange et noir de l'entraineur Kamou Malo, les électriciens de l'AS Sonabel étaient simplement méconnaissables. Après une première mi-temps sanctionnée par un score nul et vierge, Idriss Traoré, le gardien de but de l'AS Sonabel a dû repartir quatre fois chercher la balle au fond de sa cage.

Réduit à 9 contre 11 après les expulsions de Cédric Kaboré et de Richmond Kouamé respectivement en première et seconde période, les poulains de l'entraineur Moussa Sanogo n'ont pu inscrire le moindre but. Pourtant, le RCK du jour était loin d'être une foudre de guerre.

«Nous avons gagné grâce à des circonstances intervenues au cours du match mais ces circonstances sont survenues sous la pression de mes éléments.

Mais les deux cartons rouges sont mérités parce qu'à la clé, j'ai deux joueurs qui sont mal en point. Nous étions venus sauver notre saison ce soir et nous allons poursuivre en visant la deuxième place du championnat», a témoigné Kamou Malo à la fin de la rencontre.

Notons que les buts du RCK ont été inscrits par Samuel Amoto (2 buts), Jean Kouamé (2 buts) et Moumouni Compaoré. En attendant la finale le dimanche prochain, le RCK empoche donc les 5.000.000 FCFA pour cette 3è place en coupe du Faso.