Angola: La corruption doit trouver un obstacle dans la Justice, dit le PGR

Luanda — La corruption, phénomène grave qui ronge et affaiblie les piliers de la société, doit trouver dans le secteur de la Justice un obstacle infranchissable, a déclaré mercredi, à Luanda, le procureur général de la République, Helder Pitta Grós.

Comparant la corruption à un cancer, pour les dommages qu'elle porte au développement économique, le procureur général a souligné que ce phénomène avait également des répercussions calamiteuses sur la société.

Pitra Grós, qui intervenait à l'ouverture d'un Séminaire sur le "Programme de Moralisation", dans le cadre de la lutte contre l'impunité, a mis en garde contre la corruption, "un pouvoir qui se sert, au lieu de servir".

Le procureur a salué les trois axes d'action mis en place par le Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, à savoir la Prévention, la Supervision et la Responsabilisation, qui révèlent la dimension de son engagement dans la cause défendue par le pays.

Opposé à la corruption, et plaidant pour la transparence, la loyauté et la rigueur, le procureur général a rappelé qu'il y avait une Législation variée pour punir les corrupteurs et inculper le blanchiment de capitaux.