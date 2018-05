Angola: Le pays et le Rwanda signent un accord aérien

Il a informé que le processus de transformation de Luanda en Hub était déjà en cours, montrant déjà de bons résultats, puisque les passagers d'Afrique Centrale utilisaient la compagnie angolaise TAAG pour l'Europe via Lisbonne et l'Amérique Centrale et du Sud vers le Brésil, dépassent déjà un tiers du taux d'occupation des vols TAAG.

Selon lui, les conditions sont créées pour que les compagnies TAAG (Angola) et RwandAir (Rwanda) puissent mener des études de marché pour concrétiser les directives des dirigeants des deux pays, notamment les présidents João Lourenço et Paul Kagame, respectivement.

Le 15 mai, l'Institut national de l'aviation civile d'Angola, représenté par le directrice générale adjointe pour le secteur de l'administration et des finances, Amelia de Sousa, et l'Autorité de l'aviation du Rwanda, représentée par le Directeur général, Silas Udahemuka, ont signé le mémorandum d'entente entre les deux pays.

L'accord paraphé par le ministre des Transports de l'Angola, Augusto da Silva Tomás, et le ministre d'Etat aux Transports du Rwanda, Jean de Dieu Uwihanganye, vise à établir et à exploiter des services aériens entre les deux états.

