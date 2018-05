Afrique: Dernier tour éliminatoire CAN U-20 - Ce sera face au Mali

Mentalement, les Lions U-20 ont fait preuve de solidité notamment avec le sans-faute observé durant l'épreuve des tirs au but. Toutefois, en deux matchs officiels, le groupe affiche de nombreuses lacunes dans la production offensive et dans la lucidité défensive.

Parmi les points positifs, on retient la combativité et cette volonté de variation du jeu tout en se projetant toujours vers l'avant. Par à-coups, le Cameroun s'est incontestablement montré dangereux à travers de belles phases offensives combinant explosivité et jeu collectif.

Depuis dimanche dernier, l'adversaire du Cameroun lors du troisième et dernier tour des éliminatoires de la CAN U-20 Niger 2019 est connu. Il s'agit des Aiglons du Mali, tombeurs de la Tanzanie dans leur double confrontation (2-1, 4-1).

