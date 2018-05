Cameroun: Championnat du monde de volley-ball masculin - La Tunisie, premier adversaire des Lions

Avec l'officialisation du calendrier de la compétition, le Cameroun est désormais fixé sur l'ordre de ses adversaires.

Depuis quelques jours, le calendrier complet de la 19e édition du championnat du monde de volley-ball masculin (du 10 au 30 septembre 2018 en Italie et en Bulgarie) est connu.

Et par conséquent, Ahmed Mbutgam et ses coéquipiers sont désormais fixés non seulement sur les jours et heures de matches, mais aussi sur les jours de repos.

Ainsi, le 12 septembre prochain, le Cameroun entrera en compétition du côté de Bari, ville italienne, face à la Tunisie. Son adversaire est d'ailleurs le champion d'Afrique en titre. Le lendemain, jeudi 13 septembre, la deuxième sortie du Cameroun sera contre la Serbie. Le troisième match mettra aux prises le Cameroun à l'Australie, le vendredi 14 septembre.

La journée du samedi 15 septembre est une journée de repos pour les poulains de Blaise Re-Niof Mayam. Ils joueront de nouveau le dimanche 16 septembre contre les Etats-Unis. Tandis que leur dernière rencontre du premier tour les opposera à la Russie, six fois vainqueur de la compétition, le lundi 17 septembre.

Une fois de plus, la journée du mardi 18 sera consacrée au repos. Dans ce groupe de six sélections nationales, les quatre premières se qualifient pour le second tour.

A cette compétition, le Cameroun, l'Egypte et la Tunisie sont les trois représentants du continent. C'est la troisième fois que le Cameroun participe à ce prestigieux rendez-vous après 2010 et 2014.