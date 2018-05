Algérie: Raïs M'bolhi et Sofiane Feghouli ne viendront pas

Non convoqués depuis l'arrivée de Rabah Madjer à la tête de la sélection algérienne, Raïs M'bolhi et Sofiane Feghouli ont enfin été appelés par le sélectionneur des Fennecs pour le match contre le Cap-Vert et le Portugal. Mais ils ne seront finalement pas de la partie.

Mercredi soir, la Fédération Algérienne de football a annoncé tard le forfait du gardien de but et de l'attaquant.

« Sofiane Feghouli a informé la Fédération qu'il était blessé au tendon d'Achille et donc indisponible pour les deux matchs amicaux du mois de juin. De son côté, Raïs Ouhab M'bolhi a adressé un courrier dans lequel il a demandé à être dispensé du stage », a indiqué l'instance dirigeante du football algérien, avant de se faire plus précis en ce qui concerne le cas M'bolhi.

« A l'arrêt depuis la fin du championnat en Arabie Saoudite survenue en avril, le gardien de but international algérien ne se sent pas en mesure de répondre, à l'heure actuelle, aux sollicitations de la sélection nationale et souhaite donc reporter sa venue pour les prochaines échéances ».