Burkina Faso: L'utilisation de l'eau de javel dans le secteur de l'alimentation

interview

Nous allons vous parler aujourd'hui de l'eau de Javel et de son utilisation dans le secteur alimentaire. La question de l'utilisation de l'eau de Javel comme assainisseur dans le secteur alimentaire crée toujours une polémique chez les consommateurs et dans le milieu des professionnels de l'alimentation.

Qu'est-ce que l'eau de Javel ?

L'eau de Javel (appelée aussi javel ou anciennement eau de Javelle) est une solution liquide oxydante fréquemment utilisée comme désinfectant et comme décolorant.

L'eau de Javel est un produit chimique composé d'un mélange en quantité égale en solution de deux (2) produits chimiques qui sont : le chlorure de sodium qui constitue plus de 99 % du sel de cuisine et d'hypochlorite de sodium.

L'eau de Javel peut se présenter aussi sous forme solide. La forme liquide est la plus souvent rencontrée dans le commerce. C'est un produit qui se décompose très rapidement à la chaleur et à la lumière ; c'est ce qui justifie sa conservation dans des récipients opaques et à l'abri de la chaleur (température inférieure ou égale à 25 °C).

L'eau de Javel est toxique pour la peau, les yeux et les muqueuses. Elle peut provoquer des irritations ou brûlures graves ; voire mortelles. En cas de projection, il faut rincer longuement et abondamment les parties atteintes à l'eau claire. Son inhalation et son ingestion sont dangereuses et peuvent aussi être mortelles.

L'eau de Javel doit être utilisée seule. Elle ne doit jamais être mélangée avec un produit acide, type détartrant, vinaigre, bissap (fleur d'hibiscus), citron ... au risque de libérer un gaz chloreux très toxique.

L'eau de Javel doit être diluée avec de l'eau froide.L'eau de Javel est aussi utilisée comme désinfectant lors du traitement des eaux (surtout de surface) pour la production de l'eau potable.

Il faut éviter d'utiliser l'eau de Javel sur des surfaces métalliques qu'elle risque de tacher.

Attention :

- l'eau de Javel n'est pas un produit nettoyant mais plutôt un désinfectant !

Elle ne s'utilise que sur des surfaces propres ; c'est-à dire des surfaces préalablement nettoyées au savon et à l'eau, puis bien rincées. Elle permet d'assainir ces surfaces propres en les débarrassant des microbes.

- L'eau de Javel doit être parfaitement dosée pour être efficace et utilisée de façon sécuritaire.

Peut-on utiliser de l'eau de Javel comme assainisseur en alimentation ?

A cette question, la réponse c'est « oui mais ... ». Comme tout produit chimique, elle doit être utilisée en respectant des directives très précises du fabriquant. Doser l'eau de Javel à l'œil ou au « pif » est interdit et dangereux.

C'est pourquoi nous recommandons l'utilisation d'assainisseurs mieux adaptés à l'alimentation quand il s'agit d'assainir des plans de travail, la vaisselle, les outils ou les équipements voués à être en contact direct avec les aliments.

Si malgré tout vous restez un adepte de l'eau de Javel, n'oubliez pas de très bien rincer après l'assainissement.Une chose est certaine, l'alimentation sécuritaire passe obligatoirement par le nettoyage et l'assainissement parfaitement planifiés, justifiés et consignés dans un registre d'entretien.

L'eau de Javel est efficace pour désinfecter ; elle est même utilisée comme antibactérien lors du lavage industriel des fruits et légumes préparés.