Madagascar: Football féminin-Championat de Madagascar - Prescoi s'offre une première victoire !

La bataille faisait rage au stade Vélodrome d'Antsirabe avec cet écart qui se réduit au fil des ans.

L'ambiance était logiquement euphorique lors de la cinquième journée du championnat de Madagascar de football féminin à Antsirabe. Logique puisque pour la première fois, l'équipe locale de Prescoi gagnait sa toute première victoire devant le SOM majungais.

Une ère de fête planait sur le Vélodrome mardi à l'occasion de la première victoire de PRESCOI devant son public. Et avec de la marge, qui plus est, puisque les Antsirabéennes s'imposaient par 2 buts à 0 face au SOM.

L'exemple Sophie. Sabotsy Namehana reste cependant seul en tête malgré sa laborieuse victoire de 1 à 0 devant la lanterne rouge MIFA. Le club de Avotra Andriamosarisoa est en train de tout gagner avec la meilleure joueuse du tournoi du nom de Rina Raharimalala qui suivra certainement les traces de Sophie Faranirina aujourd'hui convalescente en France après une opération du ménisque du genou.

Ce n'est pas un secret que le maire de Sabotsy Namehana s'en est servi de l'exemple Sophie Faranirina pour remobiliser sa troupe.

Le même langage qu'utilise tous les présidents de club notamment celui de l'ASOT au sein duquel évolue la meilleure buteuse Ando Rasamison créditée de 6 buts.

Méconnaissable MIFA. ASOT se trouve d'ailleurs à la seconde place après sa victoire de 2 buts à 1 devant la surprenante AS Comato reléguée à la 4e place, car entre temps l'ASKM a repris de belles couleurs pour infliger une correction à l'ASCUT sur le score de 4 buts à 2.

Il reste donc deux journées pour cette première étape du championnat de Madagascar et à l'allure où vont les choses, on aura du mal à déloger Sabotsy Namehana de cette place de leader tant tout semble réussir pour cette sacrée équipe. Le danger viendrait surtout de l'ASOT et de sa tireuse d'élite Ando, mais l'ASKAM qui grignote les points au fil des journées n'a dit aussi son dernier mot.

Prescoi et Comato qui réalisent déjà une année exceptionnelle sont heureuses de ne pas être à la traîne comme cela avait été le cas lors des éditions précédentes. Des places aujourd'hui qu'occupent l'ASCUF et surtout MIFA de plus en plus méconnaissable.